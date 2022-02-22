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В Мурманской области спасатели ищут двух пропавших рыбаков

Они уехали рыбачить на устье реки Арьян 17 февраля и не вернулись

МУРМАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Двоих человек, которые 17 февраля уехали на рыбалку на устье реки Арьян в Мурманской области и не вернулись в понедельник, ищут спасатели. Об этом во вторник сообщили в региональном главке МЧС.

"17 февраля двое граждан уехали на рыбалку на 69-й км автодороги "Кола-Лотта" на устье реки Арьян в сторону турбазы "Вува". Должны были вернуться домой 21-го числа. До настоящего времени не вернулись, на связь не выходят, об их местонахождении неизвестно", - говорится в сообщении.

На место ЧП выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска в составе четырех человек и четырех единиц техники.

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