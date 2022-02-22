Житель Оренбурга получил открытую черепно-мозговую травму из-за падения снега с дома

ТАСС, 22 февраля. Житель Оренбурга получил открытую черепно-мозговую травму в результате падения снега и наледи с крыши жилого дома, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По результатам проверки сообщения о травмировании 69-летнего жителя города Оренбурга в результате падения снега и наледи вблизи многоквартирного жилого дома возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 21 февраля на улице 70 лет ВЛКСМ. На вышедшего из подъезда мужчину упал снег и наледь с высоты, он был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, добавили в СК.

"Следователями произведен осмотр места происшествия, изымаются документы, допрашиваются свидетели, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. В ходе предварительного следствия по уголовному делу будет дана правовая оценка действиям работников коммунальных служб на предмет своевременности очистки снежного покрова и безопасности оказываемых услуг", - отметили в ведомстве.