Суд в Воронеже вынес приговор экс-полицейскому, из-за которого в ДТП погибли два человека

ВОРОНЕЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд города Воронежа приговорил 25-летнего бывшего полицейского Владимира Шейкина к трем годам колонии-поселения и компенсации морального вреда в сумме на 1,75 млн рублей. По вине Шейкина в ДТП погибли два человека, а одному был нанесен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Суд с учетом позиции прокурора назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Также судом удовлетворены исковые заявления пяти потерпевших о взыскании с осужденного морального вреда на общую сумму 1 млн 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также суд обязал Шейкина выплатить 232 тыс. рублей Фонду обязательного медицинского страхования за лечение одного из пострадавших. Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, Шейкин признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц").

Ранее сообщалось, что 9 июня 2020 года около 19:20 мск в Воронеже на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской 24-летний полицейский Шейкин за рулем автомобиля Toyota на скорости около 100 км/ч потерял контроль над машиной и выехал на тротуар, где сбил трех человек. Один из них умер от полученных травм на месте, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника", где впоследствии умер еще один пострадавший. После ДТП полицейский от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Позже он был незамедлительно уволен из органов внутренних дел.