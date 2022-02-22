В Кургане экс-инспектора Ростехнадзора осудили на восемь лет за взяточничество

ТАСС, 22 февраля. Суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего инспектора курганского отдела по технологическому надзору уральского управления Ростехнадзора, признав виновным в получении взятки в размере более 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ во вторник.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на ведомство о задержании злоумышленника, его подозревали в получении взятки в размере не менее 350 тыс. рублей.

"Собранные следственными органами регионального СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора суда в отношении бывшего главного государственного инспектора курганского отдела по технологическому надзору уральского управления Ростехнадзора, обвиняемого в пяти эпизодах получения взяток (ст. 290, 291.2 УК РФ). <…> Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 2 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год инспектор использовал свое служебное положение и через банковские переводы получил более 400 тыс. рублей за непривлечение руководителей предприятий к административной ответственности в связи с допущенными нарушениями в сфере промышленной безопасности на проверяемых обвиняемым объектах, а также за общее покровительство их деятельности.