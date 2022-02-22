В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после схода вагонов с рельсов

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области в связи со сходом вагонов на участке Приволжской железной дороги. Сумма ущерба составила около 1 млн 300 тыс. рублей, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). <…> В результате произошедшего повреждены 30 м железнодорожного пути, а также грузовые вагоны, общая сумма причиненного ущерба составила порядка 1 млн 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления на транспорте, три грузовых вагона сошли с рельсов во время маневровых работ локомотива ТГМ-4Б. Инцидент произошел на участке пути, примыкающего к станции Волжский Приволжской железной дороги. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к нему.