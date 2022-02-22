Криминальный авторитет Вася Бандит сбежал из-под домашнего ареста в Подмосковье

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Мособлсуд приостановил рассмотрение уголовного дела Игоря Кокунова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, поскольку он сбежал из-под домашнего ареста из своего дома в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"В Мособлсуде рассматривается дело Игоря Кокунова (Вася Бандит), обвиняемого по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Рассмотрение дела приостановлено, так как обвиняемый скрылся. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина находился под домашним арестом. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что обвиняемый снял электронный браслет, когда был в своем доме в Чехове. В настоящее время его местонахождение устанавливается. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, 17 февраля сотрудникам ФСИН поступил сигнал о снятии электронного браслета, который был надет на обвиняемом по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. "По данному факту начата доследственная проверка", - отметила Врадий.

Кокунов неоднократно был судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Он осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, разрешал споры и конфликты между различными субъектами преступной иерархии, проводил "воровские суды" в местах лишения свободы и за их пределами, выносил "воровские приговоры".

Материалы по Кокунову рассматривает судья Александр Козлов, который неоднократно занимался делами лидеров преступного мира. В частности, он рассматривал дела лидеров "орехово-медведковской" группировки Дмитрия Белкина (Белок) и Олега Пронина (Аль Капоне), которых приговорил к пожизненному заключению и лишению свободы на 24 года соответственно.