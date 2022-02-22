В Кузбассе будут судить обвиняемого по резонансному делу об убийстве двух школьниц

КЕМЕРОВО, 22 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Кузбассе завершили расследование резонансного уголовного дело о совершенном в сентябре прошлого года убийстве двух десятилетних школьниц, которое было взято на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным. Обвиняемый вину признал, дело направлено в суд, сообщается на официальном сайте СК РФ.

"По версии следствия, к обвиняемому на остановке подошла 10-летняя девочка и попросила у него семечки покормить голубя. Мужчина предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера. Чтобы сокрыть данное преступление, мужчина задушил девочек. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со следствием мужчина сотрудничал, по решению суда ему ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый ранее уже был судим за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и стоял на учете в правоохранительных органах. В связи с чем возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении полицейских, осуществляющих административный надзор за освободившимися из исправительных колоний граждан.

Две десятилетние школьницы пропали в начале сентября 2021 года в городе Киселевске Кемеровской области, были организованы масштабные поиски. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что они заходили в магазин с неизвестным мужчиной. Позднее тела девочек обнаружили в заброшенном доме.