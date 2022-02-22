На севере Красноярского края ребенок погиб от взрыва колеса грузового автомобиля

КРАСНОЯРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Ребенок погиб в Эвенкийском районе на севере Красноярского края после взрыва колеса грузового автомобиля "Урал". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Около 15:00 (11:00 мск) 22 февраля 2022 года в п. Суломай Эвенкийского района водитель автомобиля марки "Урал" без регистрационных знаков бортировал спущенное колесо, оставил компрессор для накачки шины включенным, в этот момент проходили двое малолетних мимо стоящего автомобиля, колесо взорвалось, отлетело на мальчика, в результате 9-летний ребенок погиб", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка. В ходе нее будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям водителя автомобиля на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и транспорта.