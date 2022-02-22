Экспертиза признала невменяемым устроившего стрельбу в МФЦ на востоке Москвы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Эксперты института психиатрии имени Сербского признали невменяемым Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ в московском районе Кузьминки. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Ева Меркачева, посетившая его в экспертном учреждении.

"Мы посетили Глазова в институте Сербского. Он заявил нам, что специалисты признали его невменяемым. Сам он подчеркнул, что не согласен с выводами экспертов и требует показать тела убитых людей", - рассказала она.

Адвокат Глазова Петр Колдов отказался от комментариев по этому вопросу, сославшись на подписку о неразглашении.

В результате устроенной Глазовым стрельбы в МФЦ "Рязанский" 7 декабря прошлого года погибли сотрудник центра и охранник, ранения получили еще трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе охолощенный пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Как сообщил Глазов членам ОНК, он является бывшим сотрудником СВР. Он признал вину, отметив, что причиной конфликта и последовавшей затем стрельбы стало требование надеть маску на входе в МФЦ.