В Сочи остановили незаконную продажу 49 наград времен Великой Отечественной войны

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. УФСБ по Краснодарскому краю передало военному комиссариату Сочи государственные награды, изъятые из незаконного оборота. Речь идет об орденах и медалях времен Великой Отечественной войны, которые являются подлинными и представляют культурную ценность, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"В рамках уголовных дел <…> из незаконного оборота изъято 49 наград времен Великой Отечественной войны, которые, согласно заключениям экспертов Минкультуры России, являются подлинными и представляют культурную ценность", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что в числе изъятых из незаконного оборота оказались боевые ордена Отечественной войны I и II степеней, ордена Красной Звезды и Красного Знамени, десять медалей "За отвагу", медали "За оборону Москвы", "За оборону Ленинграда", "За освобождение Варшавы".

Уже установлены личности ветеранов, награжденных этими орденами и медалями. Однако, к сожалению, никто из них до наших дней не дожил. В соответствии с действующим законодательством награды были переданы представителям сочинского военного комиссариата. Его сотрудники подготовят необходимые сопроводительные документы и направят переданные ордена и медали в Центральный архив МО РФ в Подольске. Специалистам архива предстоит кропотливая работа по поиску наследников, которым будут возвращены изъятые награды. Если же родственников ветеранов найти не удастся, государственные награды будут отправлены на хранение в Центральный музей Вооруженных Сил РФ на Поклонной горе.