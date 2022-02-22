{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейский под Калининградом незаконно применил силу к задержанному

СК возбудил уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудник отдела полиции "Черняховский" в Калининградской области незаконно применил силу в отношении задержанного за административное нарушение и нанес ему телесные повреждения. Против полицейского возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила во вторник прокуратура области.

"Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по результатам рассмотрения материалов проверки, направленных прокуратурой города Черняховска в порядке ст. 37 УПК РФ, в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения")", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в МО МВД России "Черняховский" был доставлен 26-летний мужчина по факту совершения им административного правонарушения. При оформлении административного протокола сотрудник полиции "незаконно применил в отношении задержанного физическую силу и нанес ему телесные повреждения". Характер повреждений не уточняется. Ведется следствие.

Теги
РоссияКалининградская область
Россиян, по предварительным данным, не было в автобусе, попавшем в ДТП на юге Турции
Авария произошла в провинции Мерсин
Читать полностью