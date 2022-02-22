Экс-ректор УГТУ получил тюремный срок за взятку

СЫКТЫВКАР, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший ректор, ныне президент Ухтинского государственного университета Николай Цхадая признан виновным в злоупотреблениях и получении взяток в особо крупном размере. Он приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 25,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Цхадая Н. Д. наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 25 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, сроком на 3 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Цхадая взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Гражданский иск Министерства науки и высшего образования РФ удовлетворен частично, с обвиняемого взыскано 58,4 млн рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате преступления, также с экс-ректора будет взыскано 8,5 млн рублей, полученных в виде взяток. Сохранен арест, наложенный на имущество Цхадая.

Уголовное дело в отношении Цхадая было возбуждено в ноябре 2019 года. Бывшему ректору УГТУ, а ныне президенту (Цхадая не смог занимать более пост ректора по достижении предельного возраста) предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "Растрата в особо крупном размере").

О деле экс-ректора

По данным следствия, в 2010 году было создано общество с ограниченной ответственностью, учредителем которого выступил УГТУ. Ректор Цхадая, зная о хороших финансовых показателях работы компании, принял решение о продаже доли уставного капитала компании (33%) по заведомо заниженной стоимости подконтрольным ректору лицам и передаче им части прибыли.

По уточненной информации следствия, УГТУ перестал быть владельцем доли, превышающей 50% уставного капитала созданного ООО "Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского государственного технического университета", в связи с чем утратил возможность принятия самостоятельных решений по управлению деятельностью института. Нанесенный УГТУ ущерб оценен в 58 млн рублей - более 56 млн рублей выплачено подконтрольным лицам в качестве дивидендов, на 1,9 млн рублей была занижена при продаже действительная стоимость доли в уставном капитале.

Кроме того, по версии следствия, в 2012-2013 годах ректор получил от генерального директора и акционера одного из юридических лиц, которое по договору с УГТУ выполняло строительные работы, взятку в 8,5 млн рублей за приемку работ и своевременную оплату. Ректор вину не признал, заявив, что его оговорили. Государственный обвинитель просил суд приговорить бывшего ректора к 10 годам строгого режима со штрафом 25,5 млн рублей, запретом занимать определенные должности на три года и конфискацией полученных в виде взятки 8,5 млн рублей.