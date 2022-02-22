В Челябинской области ученики третьего класса избили одноклассницу

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области проверяют публикации СМИ о том, что на прошлой неделе в Копейске двое учеников третьего класса избили одноклассницу, а учителя не оказали пострадавшей помощи. Об этом говорится в сообщении на сайте управления.

"В средствах массовой информации сообщается о том, что 16 февраля в городе Копейске, неподалеку от школы, двое учеников третьего класса ударили свою одноклассницу. По словам матери девочки, учителя школы не оказали ребенку помощи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении.

Проведение проверки находится на контроле руководителя следственного управления региона.