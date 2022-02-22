Суд в Новочеркасске вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Новочеркасский городской суд приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима бывшего начальника городского отдела ГИБДД Евгения Ганзенко. Об этом во вторник сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Суд установил, что бывший начальник отдела ГИБДД получал взятки от подчиненных. Он оказывал им покровительство и попустительство по службе. Кроме того, Ганзенко признан виновным в совершении хищения денежных средств у подчиненных путем обмана и злоупотребления доверием.

"Новочеркасским городским судом Ростовской области провозглашен обвинительный приговор в отношении Ганзенко Е. А., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Осужденному назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев колонии общего режима со штрафом в однократном размере суммы взятки, то есть в размере 70 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Ганзенко также лишен звания майора полиции. В пресс-службе добавили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В конце марта 2020 года в отношении Ганзенко было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. По версии следствия, мужчина получил от своего подчиненного в качестве взятки денежные средства в крупном размере.