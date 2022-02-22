В Красноярском крае возбудили дело по факту гибели ребенка от взрыва колеса автомобиля

ТАСС, 22 февраля. Дело возбуждено после гибели девятилетнего мальчика из-за взрыва колеса грузового автомобиля в Эвенкийском районе на севере Красноярского края. Об этом сказано на сайте СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Поступило сообщение о том, что около дома по улице Нансена поселка Суломай Эвенкийского района обнаружено тело девятилетнего мальчика с травмой в области грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, днем 22 февраля 2022 года девятилетний мальчик проходил возле машины марки "Урал", которая стояла рядом с домом на улице Нансена поселка Суломай Эвенкийского района. В этот момент грузовой автомобиль начал движение, произошло разрушение металлического обруча, фиксирующего покрышку диска колеса автомобиля, в результате чего часть металлического корпуса отлетела в сторону ребенка. В результате этого он получил травму грудной клетки. От полученных телесных повреждений ребенок умер на месте происшествия.