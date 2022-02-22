Суд Петербурга арестовал подозреваемого в нападении на композитора Колкера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Ивана Худякова, который подозревается в покушении на убийство 88-летнего композитора Александра Колкера. Об этом сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Худякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), срок меры - 19 апреля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Худяков вину признал частично. Следствием установлено, что днем 20 февраля Худяков в подъезде дома 61 по набережной Черной речки, напал в кабине лифта на Колкера, схватив его рукой за горло, ударил ножом в область головы. Колкер оказал активное сопротивление злоумышленнику, удар пришелся на кисть его правой руки.

В тот же день подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в одном из хостелов Петербурга. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. Прокуратура Приморского района поставила на контроль ход и результаты расследования.

Александр Колкер - лауреат премии Ленинского комсомола (1968 год), заслуженный деятель искусств РСФСР. В 2009 году Колкер стал лауреатом Национальной премии "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)" за спектакль "Гадюка", поставленный по мотивам рассказа Алексея Толстого Новосибирским театром музыкальной комедии. Песни Колкера вошли в репертуар певцов Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других. Также известны его мюзиклы, оперетты, рок-оперы и музыка к театральным спектаклям и фильмам.