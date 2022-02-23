В Донецке произошел взрыв

Грохот взрыва был отчетливо слышен в центральном Ворошиловском районе столицы Донецкой Народной Республики и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

По данным Донецкого агентства новостей (ДАН), взрыв произошел у четырехэтажного здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе. "Похоже на СВУ [самодельное взрывное устройство], кто-то бросил через забор, вынесло стекла на всех этажах", - сообщил ДАН генеральный директор Первого республиканского канала ДНР Сергей Пеляницин, который находился в тот момент в телецентре.

Силовые структуры ДНР пока не комментирует происшедшее.

17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. 19 февраля в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.