Полиция освободила заложников из магазина Apple Store в Амстердаме

ГААГА, 23 февраля. /ТАСС/. Все заложники из магазина Apple Store в Амстердаме освобождены, захватчик нейтрализован. Об этом сообщила в среду в Twitter полиция Нидерландов.

"Человек, захвативший заложников в магазине Apple Store, нейтрализован, - отметили в правоохранительных органах. - Он лежит на улице, робот исследует его на наличие взрывчатки. Ситуация контролируется с расстояния вооруженными полицейскими".

По данным информационного портала NU.nl, один из заложников сумел выбежать на улицу. Захватчик бросился за ним и был сбит полицейской машиной.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина совершил вооруженное ограбление Apple Store в Амстердаме и взял одного или нескольких человек в заложники. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль. В процессе из здания были освобождены десятки человек. Все они были направлены в полицейский участок для дачи показаний и оказания необходимой помощи, в том числе психологической.