Движение по внутренней стороне МКАД после развязки с Каширским шоссе затруднено из-за ДТП

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД после развязки с Каширским шоссе. Движение в районе аварии затруднено, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 25-го км МКАД (после развязки с Каширским шоссе), по предварительной информации, столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.

Там уточняется, что движение транспорта в районе аварии осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.