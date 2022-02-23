В ДТП с микроавтобусом в Липецкой области пострадали восемь человек

ТАСС, 23 февраля. Микроавтобус Mercedes опрокинулся в Липецкой области, в результате ДТП пострадали восемь человек. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УМВД по региону.

"На трассе М-4 "Дон", 397 км, автомобиль Mercedes Vito, микроавтобус, не справляется с управлением и допускает опрокидывание. На момент ДТП в автомобиле находятся восемь человек, водитель и семь пассажиров, несовершеннолетних не было. В результате ДТП четверо госпитализированы, в том числе водитель, <…> четверо уже получили медицинскую помощь и отпущены. Всего восемь пострадавших", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что госпитализированы водитель, а также трое пассажиров. Затруднений движения на трассе нет, обстоятельства ДТП уточняются.

Как уточнили ТАСС в отделении травматологии Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко, двое из четырех госпитализированных в настоящий момент находятся в реанимации. "У двух женщин, которые помещены в реанимацию, тяжелые сочетанные травмы, у двух других пациентов угрозы жизни нет, но восстановление предстоит длительное", - сообщил собеседник агентства.