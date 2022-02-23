СМИ: законтрактованный ВМС США гражданский вертолет разбился на Гавайях,

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Законтрактованный ВМС США гражданский вертолет разбился на острове Кауаи (штат Гавайи) во время выполнения тренировочного полета во вторник. Как сообщила телекомпания NBC, в результате происшествия погибли четыре человека.

По ее сведениям, вертолет Sikorsky S61-N, который был арендован у компании Croman Corporation, упал на южной оконечности острова около 10:00 по местному времени (23:00 мск).

Информации о причинах происшествия пока не приводится, расследованием занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США.