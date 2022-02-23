СК возбудил дело после травмирования ребенка упавшей с крыши дома в Воронеже глыбой льда

ВОРОНЕЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на трехлетнюю девочку в Воронеже с крыши дома упала глыба льда, в результате чего ребенок получил перелом основания черепа. Об этом в среду сообщает следственное управление СК по Воронежской области.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сообщает СК.

Во вторник вечером на улице Комиссаржевской в Воронеже на 32-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь с крыши дома упала глыба снега. В результате девочка получила перелом затылочной кости, у матери - ушибы и ссадины рук и ног. "В ближайшее время следователями будут допрошены пострадавшая и свидетели, представители управляющей компании, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, будет истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по содержанию и эксплуатации здания, с крыши которого произошло падение наледи", - сообщили в СК.