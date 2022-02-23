При посадке в Казахстане загорелся самолет Ан-2

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 частной авиакомпании загорелся при посадке возле казахстанского города Аральска, жертв и пострадавших нет. Об этом в среду сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Сегодня в 12:30 (9:30 мск - прим. ТАСС) при посадке в 10 км южнее от Аральска произошло возгорание воздушного судна Ан-2 частной авиакомпании "Тараз жана алем". Воздушное судно выполняло санитарный рейс по маршруту Кызылорда - Аральск. На борту находились два члена экипажа и один пассажир. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Расследование инцидента проведет специальный департамент Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.