При пожаре в частном доме в Удмуртии пострадали двое детей

ТАСС, 23 февраля. Пожар возник в частном доме в Воткинском районе Удмуртии, в результате пострадали двое детей. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минздрава региона.

"23 февраля произошел пожар в деревне Черная Воткинского района. В результате пожара ожоги средней степени тяжести получили двое детей - четырех лет и 16 лет. Они госпитализированы в ожоговое отделение 1 РКБ. Пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей, состояние стабильное", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по региону, около 04:00 (03:00 мск) поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Черная Воткинского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом и надворные постройки открытым пламенем по всей площади, жильцы эвакуировались самостоятельно.

Как пояснили в главке, по словам 35-летней хозяйки дома, ее разбудил треск, звуки шли со стороны улицы. Женщина обнаружила, что причиной стал пожар в бане. "Дым только начал проникать в дом, в котором на тот момент помимо самой женщины спали девять детей в возрасте от одного месяца до 15 лет. От частиц дыма сработали пожарные извещатели. Хозяйка кинулась всех будить, наспех накинув хоть какие-то теплые вещи", - сообщили в МЧС.

Как написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева, в семье 10 детей. "Сейчас решается вопрос с расселением. Семья нуждается в самом необходимом. Уже подключился Детский фонд, епархия. Завтра вещи будут переданы семье, с детьми начнут работать психологи. Ситуация находится на контроле руководства республики, районной администрации, уполномоченного", - сообщила Авдеева.