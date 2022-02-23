При разгерметизации газового баллона в Челябинской области пострадали мужчина и подросток

ТАСС, 23 февраля. Разгерметизация газового баллона произошла в многоквартирном жилом доме в Сатке в Челябинской области. Пострадали два человека, в том числе подросток, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду.

"В 11:50 (09:50 мск) поступило сообщение о разгерметизации бытового газового баллона без последующего горения в туалете квартиры на первом этаже жилого четырехэтажного дома в городе Сатка. В результате происшествия пострадали два человека, мужчина 1978 года рождения и подросток 2007 года рождения, получили ожоги 70-80% тела, госпитализированы в Центральную районную больницу города Сатка", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в результате ЧП повреждены несколько балконов, межквартирные и межкомнатные перегородки. Несущие строительные конструкции жилого дома не повреждены.