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При разгерметизации газового баллона в Челябинской области пострадали мужчина и подросток

Пострадавших госпитализировали

ТАСС, 23 февраля. Разгерметизация газового баллона произошла в многоквартирном жилом доме в Сатке в Челябинской области. Пострадали два человека, в том числе подросток, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду.

"В 11:50 (09:50 мск) поступило сообщение о разгерметизации бытового газового баллона без последующего горения в туалете квартиры на первом этаже жилого четырехэтажного дома в городе Сатка. В результате происшествия пострадали два человека, мужчина 1978 года рождения и подросток 2007 года рождения, получили ожоги 70-80% тела, госпитализированы в Центральную районную больницу города Сатка", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в результате ЧП повреждены несколько балконов, межквартирные и межкомнатные перегородки. Несущие строительные конструкции жилого дома не повреждены.

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