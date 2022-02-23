В Казани угарным газом отравились три человека

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Двое взрослых и 9-летний мальчик отравились угарным газом в Казани, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

ЧП произошло утром в среду в Советском районе Казани. "В результате отравления, предположительно, угарным газом пострадали мальчик 2013 года рождения, госпитализирован с диагнозом "отравление средней степени тяжести", женщина 1996 года рождения и мужчина 1989 года рождения, с диагнозом "отравление легкой степени тяжести" от госпитализации отказались", - сообщили в МЧС.

На место выехали медики и специалисты газовой службы. Причина происшествия устанавливается.