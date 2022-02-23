В Ингушетии трое детей отравились угарным газом

МАГАС, 23 февраля. /ТАСС/. Трое детей в Ингушетии отравились угарным газом в частном доме, проводится проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Прокурор Назрановского района Адам Арсамаков организовал проверку по факту отравления угарным газом ночью 22 февраля в частном домовладении по ул. Осканова в сельском поселении Плиево трех детей 2008, 2012 и 2013 годов рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние удовлетворительное.

"В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, а также дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.