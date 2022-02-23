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Руководителя аппарата челябинских уполномоченных подозревают в хищении денег

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения

ЧЕЛЯБИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении порядка 100 тыс. рублей возбудили в отношении руководителя аппарата уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей в Челябинской области. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственными органами в Челябинске была задержана руководитель аппарата уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей в Челябинской области. Она стала фигурантом уголовного дела о хищении не менее 100 тыс. рублей. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в следственных действиях участвовали сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области и Следственного комитета России. По версии следствия, руководитель выписывала премии сотрудникам, но при этом большую их часть присваивала себе путем создания фиктивной документации.

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