В Татарстане при пожаре в двухэтажном кирпичном доме погибли три человека

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли и один госпитализирован после пожара в двухэтажном кирпичном здании в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Утром 23 февраля поступило сообщение о пожаре в Зеленодольском районе в поселке Новониколаевский. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. "На втором мансардном этаже обнаружены тела двух человек (личности устанавливаются). <...> В 13:07 найдено тело третьего погибшего", - сообщили в МЧС.

До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались шесть человек. В результате пожара пострадал мужчина 1957 года рождения, с ожогами головы, рук и ног I-II степени (30%). Его госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

Мансардный этаж сдавался под проживание. На момент пожара там жили четыре человека, а также семья собственника в составе пяти человек. Первый этаж сдавался под коммерческую деятельность: там были кафе и продуктовый магазин. Собственники и арендаторы от размещения в ПВР отказались, решив остановиться у родственников.

Причина пожара устанавливается. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Расследование контролирует прокуратура Зеленодольска.