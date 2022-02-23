В Башкирии частично обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного дома

ТАСС, 23 февраля. Крыша двухэтажного многоквартирного дома частично обрушилась в Бибуляжском районе Башкирии. Площадь обрушения составила 300 кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по республике.

"По прибытии на место установлено, что произошло частичное обрушение двухскатной кровли жилого двухэтажного 16-квартирного дома, площадь поврежденной кровли составляет 300 кв. м. Потолочное перекрытие не повреждено", - сообщили в МЧС.

На место направлена оперативная группа МЧС России, информация доведена до заинтересованных служб. Погибших и травмированных нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по республике.

В среду в Башкирии местами порывы ветра доходят до 17 м/ с, ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью ожидается мокрый снег. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. На отдельных участках дорог ухудшение видимости.