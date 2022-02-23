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Полиция проверяет сообщение о попытке незаконно проникнуть в подземный вход в метро Москвы

У двери нарушена металлическая обшивка

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после сообщения о том, что неизвестные проникли в подземный вход в метрополитен в центре Москвы через подвальные помещения здания Центрального телеграфа. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром 22 февраля в ОМВД России по Тверскому району поступило сообщение от охраны о проникновении на объект Центрального телеграфа на Тверской улице, дом 7, в зоне подвальных помещений, через которые можно получить доступ в подземный вход в метрополитен. По предварительным данным, там могут находиться неизвестные", - сказал собеседник агентства.

Полицейские на месте инцидента посторонних не обнаружили, при этом установлено, что проломлена дверь: нарушена металлическая обшивка и бетонные конструкции. Камеры видеонаблюдения этот участок объекта не охватывают. "По данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", - добавил источник.

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