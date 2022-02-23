Храм в Симферополе был целью задержанных по делу о подготовке теракта

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Задержанные ФСБ сторонники запрещенной в России организации "Правый сектор" готовили теракт в храме Симферополя, сообщил ТАСС в среду источник в религиозных организациях Крыма.

"Церковь поселка городского типа Аэрофлотский (входит в границы Симферополя - прим. ТАСС)", - ответил собеседник на вопрос о том, где готовился теракт.

На сайте Симферопольского благочиния РПЦ сообщается, что в поселке действует православный храм во имя иконы Божией Матери "Путеводительница". Вся жизнь поселка связана с авиацией, местные жители трудятся в организациях, относящихся к аэропорту. Храм заложен в 2008 году, освящен в 2011 году. Он находится около трассы, ведущей к аэропорту.

Ранее в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС о задержании шести граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", которые готовились подорвать самодельное взрывное устройство в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения. В гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии. Кроме того, у них изъяли символику "Правого сектора".