В одном из сел Удмуртии из-за тяжести снега обрушилась кровля катка

ТАСС, 23 февраля. Кровля крытого катка частично обрушилась в селе Якшур-Бодья в Удмуртии из-за тяжести снега. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

"Произошло частичное обрушение кровли катка под тяжестью снега", - сказал собеседник.

При обрушении кровли никто не пострадал, уточнили ТАСС в правительстве региона.

В прокуратуре Удмуртии сообщили ТАСС, что надзорным ведомством проводится проверка. Будут выявлены причины и условия, которые способствовали обрушению металлической конструкции. В настоящий момент перекрыт доступ к данному сооружению.