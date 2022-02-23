За восемь лет в Донбассе погибло более 2,6 тыс. мирных жителей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Более 2,6 тыс. мирных жителей погибли в ДНР и ЛНР за восемь лет, еще 5,5 тыс. были ранены. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России, всего за это время возбуждено более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса.

"Почти восемь лет жертвой этих массированных обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения становится мирное население, которое не участвует в вооруженном конфликте. Гибнут женщины, дети и старики. Разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жизнедеятельности. В результате среди раненых - не менее 5 500 мирных жителей. Более 2 600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2 200 объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что всего на основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса.

Обстрелы на территориях ЛНР и ДНР

Следственный комитет России установил 85 человек из числа военнослужащими ВСУ и других структур, причастных к обстрелам на территориях ЛНР и ДНР.

"В ходе следствия уже установлены конкретные лица - те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.