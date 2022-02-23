Мужчина, захвативший 22 февраля заложника в Амстердаме, требовал €200 млн

ГААГА, 23 февраля. /ТАСС/. Мужчина, захвативший во вторник вечером заложника в магазине Apple Store в Амстердаме и нейтрализованный через несколько часов, требовал €200 млн в криптовалюте. Об этом сообщила в среду полиция Нидерландов.

"Он сам связался с полицией по телефону и потребовал €200 млн в криптовалюте, а также возможность беспрепятственного выхода из здания", - сообщили в правоохранительных органах.

Вооруженное нападение на магазин было совершено во вторник около 17:40 по местному времени (19:40 мск). В это время в здании находились около 70 человек. Нападавший взял в заложники одного человека, гражданина Болгарии, и потребовал €200 млн за его освобождение. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль. В процессе почти все люди, находившиеся в здании, были освобождены. Четыре человека спрятались в подсобном помещении на первом этаже, они были освобождены после того, как нападавший был нейтрализован.

По данным полиции, в определенный момент заложник смог выбежать из здания. Захватчик бросился за ним и был преднамеренно сбит полицейской машиной. Позже выяснилось, что при нем была взрывчатка, но без детонатора. Заложник в процессе не пострадал, захватчик был доставлен в близлежащую больницу с тяжелыми травмами.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента. На данный момент предполагается, что нападавший действовал в одиночку. Во вторник вечером в его доме и доме, который он часто посещал, были проведены обыски.