В Подмосковье наледь с крыши упала на голову четырехлетнему ребенку

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. В Электростали на четырехлетнего мальчика с крыши дома упала наледь. Ребенка доставили в медучреждение. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным, 23 февраля из подъезда многоэтажного дома вышел мужчина с четырехлетним мальчиком. В этот момент с крыши упала наледь ребенку на голову. С тяжелыми травмами мальчик госпитализирован в больницу", - сказала Врадий.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжких травм ребенку (ст. 238 УК РФ). Следователями проводится осмотр и иные следственные действия. Устанавливаются причины произошедшего и лица, ответственные за проведение уборки снега и наледи с крыши дома.

Ранее в среду в результате падения наледи в поселке Богородское на территории предприятия ООО "Мосфарм" погибла женщина, по данному факту проводится доследственная проверка.