В Челябинской области 11-летняя девочка утонула в бассейне

ТАСС, 23 февраля. Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти 11-летней девочки, волосы которой засосало в отверстие для слива воды в бассейне. Ребенок отдыхал с родными. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация о том, что инцидент произошел в термальном комплексе.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего"). Девочка 2010 года рождения отдыхала с родными. По предварительным данным, ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и девочка не смогла вынырнуть на поверхность", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают виновных должностных лиц компании, которая предоставила услугу и не обеспечила должный контроль за посетителями.