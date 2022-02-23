Глава СК России поручил расследовать все случаи военных нападений на жителей Донбасса

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать все случаи военных нападений на жителей Донбасса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета, в ЛНР зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня, а под обстрелы попали 29 населенных пунктов.

"По данным представителя Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы попали 29 населенных пунктов республики. Председателем СК России Александром Бастрыкиным ГСУ СК России поручено фиксировать все случаи военных нападений на населенные пункты Донбасса и тщательным образом расследовать все факты преступных действий ВСУ на территории ЛНР и ДНР", - говорится у сообщении.