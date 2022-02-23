СК хочет забрать из полиции дело подростка, выстрелившего прохожему в лицо в Петербурге

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Следователи хотят забрать материалы уголовного дела в отношении подростка, который в Петербурге выстрелил в лицо прохожему из аэрозольного пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

По данным ведомства, в Петербурге ученик частной московской школы выстрелил прохожему в лицо из аэрозольного пистолета "Пионер". На месте происшествия был задержан ученик 11 класса. У пострадавшего мужчины диагностировано огнестрельное ранение лица, травма глаза. По данному факту органами полиции проводится доследственная проверка.

"В связи с широким общественным резонансом, с учетом того, что фигурантом проверки является несовершеннолетний, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство регионального ГСУ материалов по данному факту", - говорится в сообщении.

Также руководству Главного следственного управления поручено провести проверку, установить все обстоятельства произошедшего и доложить о ходе проведения проверки и ее результатах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.