СМИ: греческие спасатели нашли тело второго погибшего на полусгоревшем итальянском пароме

АФИНЫ, 23 февраля. /ТАСС/. Греческие пожарные в среду нашли тело второго погибшего на итальянском пароме Euroferry Olympia, на котором 18 февраля возник сильный пожар. Об этом сообщил в среду греческий телеканал ERT1.

Полусгоревший паром был отбуксирован от острова Корфу в порт Астакос на западе континентальной Греции, где пожарные и спасатели приступили к более тщательному обследованию судна. В результате в гараже парома обнаружено тело одного из пропавших без вести. Это уже второй погибший, которого нашли там. 20 февраля спасатели обнаружили в гараже тело греческого водителя грузовика. Его личность помог установить сын по татуировке на теле.

Обследованием 183-метрового судна в поисках пропавших без вести или погибших занимается усиленная группа спасателей и пожарных из 64 человек. В воскресенье на пароме был найден живым 21-летний белорус, являющийся водителем грузовика с литовскими номерами.

Паром Euroferry Olympia, принадлежащий итальянской судовладельческой группе Grimaldi Lines, загорелся 18 февраля утром к северу от греческого острова Корфу на пути в итальянский Бриндизи. Пожар вспыхнул в 04:25 по местному времени (05:25 мск) в гараже судна, через 15 минут огонь достиг верхних палуб. Команда поняла, что не справится с возгоранием, и сразу же начала спуск спасательных шлюпок. Капитан парома сообщил, что на борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа), а также 25 легковых и 153 грузовых автомобиля.

На данный момент спасен 281 человек, в том числе двое мигрантов, которых не было в официальном списке пассажиров. В списке пропавших остаются девять человек.