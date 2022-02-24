Число жертв паводка в Бразилии превысило 200

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 февраля. /ТАСС/. Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями в бразильском Петрополисе, увеличилось до 204. Об этом сообщил в среду телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

Днем ранее сообщалось о 195 погибших.

Пропавшим без вести продолжает числиться 51 человек. Среди жертв по меньшей мере 33 - это дети и подростки. Спасательно-поисковая операция продолжается девятый день, ее осложняют сильный ветер и продолжающиеся дожди.

Как сообщалось ранее, экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах, 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где 15 февраля за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС.