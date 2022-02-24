Полиция изъяла шкуру краснокнижного тигра у жителя Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля. /ТАСС/. Полицейские изъяли у жителя Красноармейского района Приморского края шкуру краснокнижного амурского тигра, которую он хранил в шкафу, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Дальнереченский" обнаружили и изъяли у жителя села Лимонники Красноармейского района шкуру амурского тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Мужчина хранил ее в шкафу", - приводятся слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой.

Как пояснил мужчина, шкура принадлежала его отцу, который более 12 лет назад купил ее у охотников. При этом в ходе обыска по месту жительства гражданина обнаружено и изъято охотничье ружье, свыше 400 патронов, латунные гильзы. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконный оборот частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ").

В отношении приморца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За незаконные добычу, хранение и продажу тигриной шкуры предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Амурский тигр - самый крупный в мире, занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века их бесконтрольный отстрел привел к почти полному уничтожению популяции. В регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции).