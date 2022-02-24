На Камчатке пограничники изъяли у местного жителя незаконно добытые 350 кг красной икры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Пограничники изъяли у жителя поселка Оссора на Камчатке около 350 кг лососевой икры без маркировки и документов. Ориентировочная стоимость продукции - около 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

"В ходе обследования в одной из хозяйственных построек на территории частного домовладения в поселке Оссора пограничниками были обнаружены морозильные камеры, в которых хранились пластиковые контейнеры различной емкости без маркировки с икрой лососевых видов рыб общим весом около 350 кг. Ориентировочная стоимость обнаруженной икорной продукции составляет более 1,2 млн рублей. Владелец строения не смог представить документы, подтверждающие законность ее происхождения, в связи с чем нелегальная икра была изъята", - говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится разбирательство.