В Северной Осетии на АЗС произошла разгерметизация цистерны с газом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Разгерметизация цистерны с газом с последующим горением на площади 50 кв. м произошла на АЗС на окраине селения Чикола в Северной Осетии, в результате два человека пострадали. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 23:12 поступило сообщение, что на окраине селения Чикола произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим горением на площади 50 кв. м. Для недопущения загорания второй цистерны ведется ее охлаждение. Имеется информация о двух пострадавших, один доставлен в медицинское учереждение", - сказали в пресс-службе.