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В Северной Осетии на АЗС произошла разгерметизация цистерны с газом

Пострадали два человека

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Разгерметизация цистерны с газом с последующим горением на площади 50 кв. м произошла на АЗС на окраине селения Чикола в Северной Осетии, в результате два человека пострадали. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 23:12 поступило сообщение, что на окраине селения Чикола произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим горением на площади 50 кв. м. Для недопущения загорания второй цистерны ведется ее охлаждение. Имеется информация о двух пострадавших, один доставлен в медицинское учереждение", - сказали в пресс-службе.

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РоссияСеверная Осетия
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