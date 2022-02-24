Под Киевом слышны взрывы

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь под Киевом. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС. Как сообщает агентство УНИАН, после 05:00 (06:00 мск), взрывы были слышны, помимо Киева, и в ряде других городов Украины.

Находящиеся в Киеве корреспонденты CNN в прямом эфире заявили о том, что слышали серию взрывов. "Несколько минут назад мы слышали поток громких взрывов", - сказала журналистка телеканала Кларисса Уорд. Во время прямого включения на фоне выступления корреспондентов ни одного звука взрыва не прозвучало.

В Киеве слышны громкие звуки, напоминающие артиллерийский обстрел, передает Reuters со ссылкой на очевидца.