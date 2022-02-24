Под Красноярском автомобиль столкнулся с грузовиком

КРАСНОЯРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Женщина погибла в ДТП с участием грузовика в Красноярском крае, еще три человека, в том числе двое детей, доставлены в больницу. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

По предварительной информации, сегодня около 7:00 (3:00 мск) на 710-м км автодороги Р-255 "Сибирь" водитель - мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Приус", допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Хёнде".

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое несовершеннолетних пассажиров восьми и 17 лет доставлены в больницу, 32-летняя женщина-пассажир от полученных травм погибла на месте", - сообщили в главке.

Водитель грузовика, предварительно, не пострадал, за медицинской помощью не обращался.