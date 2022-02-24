На Алтае осудили лжеподполковника ФСБ за использование поддельного удостоверения

БАРНАУЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Суд Майминского района в Республике Алтай вынес приговор уроженцу соседнего Алтайского края, виновному в использовании поддельного удостоверения сотрудника центрального аппарата ФСБ, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ РФ. Мужчина собирал информацию об экономических преступлениях.

"Уроженец Новоалтайска, представляясь действующим сотрудником центрального аппарата ФСБ РФ, незаконно проводил оперативно-разыскные мероприятия на территории Республики Алтай. Было установлено, что он осуществлял опрос лиц для сбора информации по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. Зафиксированы два случая предъявления им удостоверения сотрудникам госавтоинспекции. Таким образом он хотел избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

В его личном автомобиле были обнаружены и изъяты само поддельное удостоверение сотрудника ФСБ в звании "подполковник", четыре комплекта государственных регистрационных знаков на автомобили, устройство, внешне схожее с детектором скрытых камер и жучков.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК России ("Приобретение и хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения"). Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы.