В Приамурье экс-начальник управления по борьбе с коррупцией подозревается в вымогательстве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд заключил под стражу бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области, подозреваемого в вымогательстве и получении взятки, сообщается в четверг на сайте суда.

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Хромченко Р. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Амурской области, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в крупном размере, совершенное с вымогательством") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

"В рамках расследуемого уголовного дела следствием будут приняты меры по выявлению новых эпизодов противоправной деятельности подследственного, им будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в ведомстве.

По информации пресс-службы управления МВД России по региону, Роман Хромченко 17 января 2022 года уволен из органов внутренних дел. "При установлении вины он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.