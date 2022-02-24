В Астраханской области возбудили дело по факту убийства 14-летней девочки

АСТРАХАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Астраханской области по факту убийства 14-летнего ребенка, тело подростка было найдено накануне в реке под Астраханью. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Установлено, что днем 23 февраля на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района области рыбаки обнаружили тело девушки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра криминалисты обследовали дно реки с помощью специальной техники и обнаружили сумочку потерпевшей, в которой находились ее личные вещи, а также мобильный телефон.

По данным пресс-службы, следователями во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления подозреваемого в совершении данного преступления. По поручению руководителя следственного управления дальнейшее расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.