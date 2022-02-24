В Бугульме госпитализировали двух детей, на которых с крыши дома упала глыба льда

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Ледяная глыба упала с крыши дома в Бугульме в Татарстане на двухлетнего и семилетнего детей, оба госпитализированы с травмами головы, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Установлено, что инцидент произошел утром 24 февраля возле дома 10 по улице Циолковского в Бугульме. В результате падения снега с крыши пострадали мальчик 2015 и девочка 2019 годов рождения. Обоих с травмами головы доставили в местную ЦРБ", - сообщили в прокуратуре.

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"). На месте происшествия работают следователи.

Управление домом осуществляется ООО УК "Антей". Ранее в адрес руководителя компании прокуратурой было внесено представление с требованием очистить крышу указанного дома от снега и наледи. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе коммунальных служб и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.